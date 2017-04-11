По факту вчерашних столкновений возле отделения «Сбербанка» в Харькове возбуждены три уголовных производства, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«10 апреля группа лиц установила палатку возле банка на улице Донец-Захаржевского и заблокировала вход в здание. Ночью у банка дежурили 30 работников ГУНП в Харьковской области. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не допущено», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что в отношении сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, был применен слезоточивый газ. Двое правоохранителей и один участник акции после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и два уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в понедельник, 10 апреля активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.

Позже возле офиса произошла стычка активистов и правоохранителей.