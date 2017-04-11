также в разделеОбщество
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие 15
Политолог: СБУ должна защитить директора «Бунге» Горшунова от мести Путина 69
Минобороны хочет ввести новые воинские звания 69
СБУ задержала члена НВФ, приехавшего в Запорожье на лечение 23
Из-за нехватки угля прекратила работу еще одна ТЭС 55
В РФ возбудили дела против двух россиян, воевавших в «Правом секторе» 79
В полиции уверяют, что Одессе не грозит «сепарский шабаш» 48
AP: В США уверены, что РФ знала о готовящейся химатаке в Сирии 65
МИД примет меры в отношении дипломата из РФ, пойманного пьяным за рулем 37
Кириленко прокомментировал возможные санкции из-за Самойловой 111
10 апреля. Картина дня 78
За ремонтом украинских дорог можно будет наблюдать онлайн 76
В диссертации Яценюка нашли 70 страниц плагиата 181
В Украину возвращаются заморозки 805
СБУ задержала участника газовых махинаций времен Януковича 66
Москаль дал 3 дня на очистку Ольшанского водохранилища 101
Аласания возглавил Общественное вещание 55
СМИ: Семье гендиректора «Bunge Украина» Горшунова угрожают за его антипутинскую позицию 112

По факту вчерашних столкновений возле отделения «Сбербанка» в Харькове возбуждены три уголовных производства, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

«10 апреля группа лиц установила палатку возле банка на улице Донец-Захаржевского и заблокировала вход в здание. Ночью у банка дежурили 30 работников ГУНП в Харьковской области. Благодаря принятым мерам нарушений порядка не допущено», – говорится в сообщении.

В главке подчеркнули, что в отношении сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, был применен слезоточивый газ. Двое правоохранителей и один участник акции после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и два уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в понедельник, 10 апреля активисты заблокировали работу отделения «Сбербанка» в Харькове.

Позже возле офиса произошла стычка активистов и правоохранителей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года