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Вчера, 10 апреля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями Марьинки местный житель получил осколочное ранение грудной клетки и живота, находясь в собственном доме по улице Шевченко, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Вчера в 18:50 начался обстрел города. Работая в доме, 38-летний мужчина в результате обстрела получил осколочное ранение грудной клетки и живота. Пострадавший прикрыл жену, благодаря чему она осталась невредимой», – говорится в сообщении.

По данным главка, местный житель был доставлен в городскую больницу Курахово.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня незаконные вооруженные формирования снова обстреляли Марьинку.
ForUm

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