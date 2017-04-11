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Министерство обороны Украины инициирует введение новых воинских званий.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Максим Праута, передают Українські Новини.

Он отметил, что на данный момент на рассмотрении в Администрации Президента, Верховной Раде и секретариате Кабинета Министров находится 22 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минобороны.

«В частности это проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих, который предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил, повышение его роли в обучении, воспитании подготовке личного состава, выполнении задач по назначению», - сообщил Праута.

Он также сказал, что Минобороны разработало законопроект о мобилизации, которым, в частности предусмотрено введение новых оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва.

 

 
ForUm

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