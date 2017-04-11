Члена одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР» задержала в Запорожье Служба безопасности Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

«21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений», – говорится в сообщении.

В СБУ отметил, что в Запорожье террорист прибыл в начале апреля на лечение, так как, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или они стоят очень больших денег.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Продолжаются оперативно-следственные действия.