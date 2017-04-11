Криворожская ТЭС (Днепропетровская область), которая входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, временно остановлена для накопления запасов угля, сообщила пресс-служба холдинга.

«Сегодня ночью остановлена ДТЭК Криворожская ТЭС. Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, на складе Криворожской ТЭС остается около 30 тысяч тонн угля – это обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в Объединенной энергосистеме страны (ОЭС), передает УНИАН.

«По команде диспетчера энергосистемы ТЭС сможет включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС», - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время вынужденного останова ТЭС сотрудники выполнят необходимые ремонты оборудования. Кроме того, на Криворожской ТЭС завершается реконструкция одного из энергоблоков. К середине лета энергетики ДТЭК должны завершить работы. В целом к следующему отопительному сезону на Криворожской ТЭС будут готовы два обновленных энергоблока.

Напомни, 5 апреля прекратили работу две ТЭС – Трипольская, с целью экономии антрацитового угля, и Приднепровская, из-за блокады поставок угля с оккупированного Донбасса.

6 апреля приостановла свою работу Змиевская теплоэлектростанция («Центрэнерго», Харьковская область).