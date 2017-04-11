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Следственный комитет РФ возбудил дело против двоих россиян, которые якобы причастны к деятельности «Правого сектора», сообщает пресс-служба СК РФ.

«Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России  совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены достаточные данные, свидетельствующие  о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании этих данных в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

«По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации «Правый сектор», в разное время выехали с территории Российской Федерации в Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт», – сообщили в СК РФ.

 
ForUm

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