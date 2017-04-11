В Одессе правоохранители отпустили 16 человек, задержанных вчера во время беспорядков на Аллее Славы во время празднования Дня освобождения города от нацистов. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Представитель управления отметил, что в числе задержанных: 15 человек – проукраинские активисты, один придерживается противоположных взглядов, сообщает УНИАН.

«Во время задержания у активистов были изъяты несколько дымовых шашек», - сказал он.

Как сообщили в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиии, органы правопорядка обеспечили беспрецедентные меры во избежание возможных провокаций и любого насилия. «Но, к сожалению, некоторые граждане не прислушались к рекомендациям правоохранительных органов по недопущению любых проявлений нарушений общественного порядка во время массовых мероприятий. В результате, в отделы полиции было доставлено 16 человек разных политических предпочтений», - подчеркнули в отделе.

В отношении пятерых задержанных составлено 6 протоколов: три - по ст. 173 (мелкое хулиганство), два - по ст. 195-6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) и один - по ст. 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при исполнении им служебных обязанностей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Также открыты два уголовных производства по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. В главке подчеркнули, что правоохранительные органы в своей деятельности руководствуются исключительно законами Украины и обеспечивают права и свободы всех граждан, независимо от их национальности, вероисповедания и политических взглядов.

В свою очередь, внештатный советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook написал, что заявления о подъеме сепаратизма в Одессе не имеют под собой никаких оснований, однако лишний раз привлекают внимание кремлевских технологов к региону. «Грозит ли Одессе некий сепарский шабаш, как тут вроде кое-кто накручивает – нет», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, 10 апреля возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли потасовки.

Полиция задержала 16 активных участников конфликта.