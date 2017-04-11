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Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в центре столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник отдела коммуникаций главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик. 

«Взрыв произошел по ул. Владимирская около полуночи. В результате взрывной волной повреждены окна и частично фасад двух помещений. Пострадавших в результате взрыва нет», – отметила она.

По словам Блищик, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что у офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался. В результате повреждены окна и фасады двух зданий и припаркованный рядом автомобиль.

«На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. При обследовании территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы. Сотрудники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на изъятие их записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения», – подчеркнула она.

Блищик также сообщила, что сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в ночь на 11 апреля в центре Киева на улице Владимирской, 4 прогремел взрыв.
ForUm

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