Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.

Глава Национального банка Валерия Гонтарева предложила Президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего возможного преемника.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о введении абонплаты за газ.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен.

Международный суд ООН вынесет решение о временных мерах против России по иску Украины 19 апреля.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласанию председателем правления Общественного вещания.

В Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка.

«Национальный корпус» продолжил бессрочную блокаду центрального офиса «Сбербанка» в Киеве.

В Харькове возле офиса «Сбербанка» произошла стычка активистов и правоохранителей.

В Одессе возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли небольшие потасовки. Полиция задержала 16 участников конфликта.

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки за два года.

«Сбербанк» России продал лизинговый бизнес в Украине.

НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз» совместно с компанией Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины.

Писанку с таксой, которую украли с места проведения фестиваля Folk Ukraine на Софийской площади, нашли.