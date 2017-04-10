Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус заявил об уходе в отставку.
Глава Национального банка Валерия Гонтарева предложила Президенту Петру Порошенко несколько кандидатур своего возможного преемника.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о введении абонплаты за газ.
Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что в последнюю ночь перед национализацией «ПриватБанка» в учреждении провели мошеннические операции на более чем 16 млрд гривен.
Международный суд ООН вынесет решение о временных мерах против России по иску Украины 19 апреля.
Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) избрал Зураба Аласанию председателем правления Общественного вещания.
В Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка.
«Национальный корпус» продолжил бессрочную блокаду центрального офиса «Сбербанка» в Киеве.
В Харькове возле офиса «Сбербанка» произошла стычка активистов и правоохранителей.
В Одессе возле памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко между активистами патриотических организаций и их оппонентами, которые пришли на возложение цветов, произошли небольшие потасовки. Полиция задержала 16 участников конфликта.
Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в сфере бизнеса среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки за два года.
«Сбербанк» России продал лизинговый бизнес в Украине.
НАК «Нафтогаз Украины», «Укртрансгаз» совместно с компанией Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины.
Писанку с таксой, которую украли с места проведения фестиваля Folk Ukraine на Софийской площади, нашли.
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