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В расположении одного из подразделений, входящих в состав сил АТО, группа военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения, отказалась выполнять приказ командира и вела себя агрессивно, в связи с чем офицер применил оружие. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Реагируя на ситуацию, командир подразделения осуществив три предупредительных выстрела в воздух, а затем предупредительные выстрелы в землю, выстрелил по ногам агрессивного нетрезвого военнослужащего», - говорится в сообщении.

Военного доставили в больницу Бахмута, где оказали необходимую медицинскую помощь и поставили диагноз – огнестрельное пулевое ранение нижней трети правой голени нижней стопы. В то же время врачами медицинского учреждения засвидетельствовано, что при ранении пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя.

Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной комендатуры города Бахмут и оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
ForUm

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