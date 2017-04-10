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Министерство инфраструктуры Украины совместно с властями Южной Кореи разрабатывает систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ на дорогах, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает ВВС Украина.

«Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему «Кост», предусматривающую не только мониторинг фактических данных - заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн», - сообщил министр.

По его словам, система «Кост» уже полноценно работает, еще одну систему FIDIC по контролю качества дорожных работ, планируют запустить в пилотном режиме в этом году.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.

 

 

 
ForUm

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