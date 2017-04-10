На таможенном пункте «Столичный», которым руководит Сергей Тупальский, действуют коррупционные схемы, наносящие государству миллионные убытки.
Об этом говорится в расследовании программы «Гроші» на телеканале «1+1», сообщают Экономические известия.
Через таможенный пункт «Столичный» ежедневно проходят десятки фур с тканью. Через другие пункты «ткачи в погонах» везти этот товар не позволяют. Такая ситуация сложилась с марта. Эксперты говорят: по сравнению с аферами «мафии шелкопрядов» пресловутая «ореховая мафия» - развлечение для новичков.
«Гроші» разоблачили коррупционные схемы по поставкам текстильной продукции в нашу страну. Она поступает в Одесский морской порт, оттуда попадает только на столичную таможню. «С тех пор, как Тупальский возглавил эту таможню, есть договоренность с силовиками, которые решили создать единственное место, где будут оформляться такие категории грузов, чтобы было легче контролировать», - говорит Виктор Берестенко (Ассоциация таможенных экспедиторов).
В схеме используются временные таможенные декларации и фирмы-однодневки.
Они попытались найти компании, задействованные в «серых» схемах, по их юридическим адресам. Подавляющее большинство таких фирм зарегистрировано в Одессе. Оказалось, что по указанным адресам фирм нет, или они уже прекратили деятельность.
«После плодотворного сотрудничества с господином Тупальским фирмы исчезают с драгоценным товаром, оставляя государству одни убытки. В марте только шесть таких обществ не доплатили более 50000000 грн. И это за один не полный месяц», - говорится в сюжете. «Достаточно полгода поработать руководителем таможни, в частности, столичной, и тебе хватит на всю жизнь», - утверждает Сергей Доротич (Союз защиты предпринимателей).
После предыдущих разоблачений Тупальского журналистами «Грошей», Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело. Это подтвердил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко. Речь идет о том, что начальник таможенного поста «Столичный», злоупотребляя служебным положением и действуя в интересах ООО «Триумф-СВ», обеспечил беспрепятственное документальное оформление указанному обществу ввоз на таможню товаров с занижением их таможенной стоимости, нанеся таким образом ущерб государству на общую сумму, что более чем в 250 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и в 500 и более раз превышает размер минимальной заработной платы в соответствующие периоды.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время