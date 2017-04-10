Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», компания-оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» совместно с компанией Snam S.p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании о совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Комментируя подписание документа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что меморандум является подтверждением интереса к украинской ГТС со стороны ключевых операторов ГТС Европы - компаний Snam и Eustream. «Подписание меморандума позволит уже сейчас использовать опыт и знания иностранных партнеров для трансформации украинского оператора по европейским стандартам. Такое сотрудничество является важным сигналом о доверии к Украине и об уверенности в важности нашей ГТС», - подчеркнул глава правительства.

Отмечается, что подписанный меморандум - документ, направленный на долгосрочное обеспечение стабильности транспортировки природного газа по территории Украины в соответствии со стандартами европейских рынков, а также обеспечение безопасного и эффективного использования ГТС Украины, прозрачного и недискриминационного доступа к ней третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления газотранспортной сети Украины, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной.