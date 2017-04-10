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Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду представление на должность председателя Национального банка после согласования соответствующей кандидатуры.

Об этом говорится комментарии пресс-службы Администрации Президента Украины, сообщает УНИАН.

«Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность председателя НБУ», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 10 мая, глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.

По словам Гонтаревой, он предложила Президенту несколько кандидатур своего возможного преемник

 

 
ForUm

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