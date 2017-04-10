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За прошлый год в Украину пришло $5,425 млрд. частных денежных переводов. Это составляет 5,8% ВВП и является историческим максимумом для нашей экономики. Такие цифры на своей странице в Facebook привел экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Всего за 2010-2016 годы по официальным и неофициальным каналам поступило больше $46 млрд. частных переводов, что на 52% больше объема сальдо прямых иностранных инвестиций, привлеченных за этот период ($33,2 млрд.). При этом сумма перечисленных денежных переводов населения значительно превышает средства, которые Украине удается привлечь от МВФ. Например, начиная с 2015 года сумма частных переводов составила $10,6 млрд., а по программе кредитования EFF - $8,5 млрд.

«Отдельного внимания заслуживает динамика переводов из России, которая до 2016 года включительно оставалась главным источником перечислений от частных лиц по сравнению с другими странами. За 2010-2016 годы из России в Украину поступило $12,812 млрд. частных трансфертов, в том числе за прошлый год – почти $1 млрд. (кстати, это сопоставимо с размерами последних траншей от МВФ). До 2015 года включительно росла и доля таких переводов в ВВП, достигнув максимума в 1,5%ВВП в 2014 году» - отметил Арбузов.

Он подчеркивает, что для Украины это весьма значительные средства. Поэтому, по мнению бывшего руководителя правительства, Нацбанку не стило бы «пилить сук» на котором все сильнее держится экономика.

«К чему были запреты российских платежных систем? Зачем усложнять простым людям получение помощи от родственников и знакомых?», - недоумевает он в Facebook.
ForUm

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