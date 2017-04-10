«Национальный корпус» продолжил бессрочную блокаду центрального офиса «Сбербанка» в Киеве. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook.



«Блокада центрального отделения Сбербанка в Киеве продолжается», - говорится в сообщении.

Активисты «Национального корпуса» обустроили себе место для бессрочного блокирования банка, поставили палатки, деревянные скамьи, раздают прохожим агитацию о деятельности российских банков в Украине.

Напомним, 10 апреля в Киеве активисты «Национального корпуса» заблокировали центральное отделение «Сбербанка» на улице Владимирской. Бойцы Нацгвардии встали на защиту банка.