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Писанку с таксой, которую украли с места проведения фестиваля Folk Ukraine на Софийской площади, нашли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее автор - художница Вероника Михайлуца.

«Шабака моя нарисованная нашлась! Я пока опять в шоке, руки трясутся, поэтому подробности расскажу чуть позже! Но организаторы сказали, что нашли в траве где-то (точно локацию не уточнила, была в полном шоке)», – отметила она.

Художница поблагодарила за нахождение экспоната организаторов акции, СМИ и общественность.   

«Конечно же спасибо тебе, воришка. Спасибо, что вернул(-а) мою работу! Хоть и поврежденную чуть, но главное, что вернул(-а) Спасибо», – написала Михайлуца.

Напомним, на Софийской и Михайловской площадях в рамках Фестиваля писанок установили более 500 уникальных пасхальных яиц. Однако одну из работ украли.
ForUm

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