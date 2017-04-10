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Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 апреля в Цхинвальском регионе Грузии (Южной Осетии) российским оккупационным режимом так называемых «выборов президента» и «референдума о переименовании этого региона Грузии в «республику Южная Осетия - государство Алания», сообщает пресс-служба МИД.

«Такие незаконные действия, наряду с проведением 12 марта 2017 года так называемых «парламентских выборов» в оккупированном Абхазском регионе Грузии, является грубым нарушением международного права и составляющим элементом неоимперской политики России, направленной на дестабилизацию и подчинения государств Восточной Европы», – – отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина подтверждает свою приверженность политике поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии и непризнания результатов этих «никчемных мероприятий, как и любых других неправомерных действий Кремля».

Напомним, в Южной Осетии 9 апреля состоялись «президентские выборы», на которых побеждает спикер «парламента» Анатолий Бибилов. В тот же день прошел референдум о присвоении «республике» названия «Государство Алания».
ForUm

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