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Премьер-министр Владимир Гройсман приглашен на заседание фракции «Блок Петра Порошенко». Об этом заявила представитель президента в ВР, народный депутат фракции Ирина Луценко во время пресс-брифинга в парламенте, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Будем обсуждать работу правительства. Мы послушаем оценку руководителей комитетов, будем определяться с фракцией, где есть слабые или сильные места, как выполняются реформы, которые были задекларированы Гройсманом в начале его работы», – отметила она.

То есть, по словам Луценко, это будет рабочая встреча премьер-министра с коалицией, фракцией, которая делегировала его на эту должность.

Напомним, ранее нардеп заявила, что у парламентской коалиции нет оснований  признать работу правительства Гройсмана неудовлетворительной. 
ForUm

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