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Послы стран Большой семерки в Украине высказались в поддержку медицинской реформы в стране. Об этом говорится в заявлении дипломатов Германии, США, Японии, Великобритании, Франции, Италии и Канады, сообщает LIGA.net.

В документе отмечается, что после недавней встречи с и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун они «хотят подчеркнуть поддержку плана реформ здравоохранения».

«Мы считаем, что принятие этого плана, который определяет государственные гарантии финансирования застрахованных медицинских услуг и лекарственных средств через Национальную службу здравоохранения Украины, является признаком того, что Украина готова и обязана продвигаться вперед с ее жизненно важными реформами, в сфере здравоохранения и борьбе с коррупцией, в интересах своих граждан», - сказано в заявлении послов G7.

По их мнению, принятие законодательства, связанного с реформой здравоохранения, станет важным шагом на пути изменения взаимодействия украинцев с государственной медсистемой «для обеспечения того, чтобы они получали услуги, которые им необходимы и на которые они заслуживают, рациональным и законным способом».

В заявлении отмечается, что руководство Минздрава «уже достигло многого» в области здравоохранения. Однако, по мнению послов G7, в этом направлении еще предстоит проделать большую работу.

Напомним, в Кабмине ранее заявили, что Украина начнет переход к страховой медицине в 2017 году и завершит реформу к 2020 году.
ForUm

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