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В России стали лучше относиться к Украине - сейчас в положительном ключе отзываются 34% респондентов против 25% в 2016 году, а негативно относятся к ней 56% (ранее - 59%). Это следует из результатов опроса »Левада-Центра».

Доля россиян, негативно относящихся к США, также снижается: сейчас эту страну плохо воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015-м.

Хорошо к США относятся 37% респондентов (год назад таковых было только 25%, а два года назад - 19%). В отношении к Евросоюзу также наблюдается положительная тенденция: сейчас ему симпатизируют 36% россиян (против 25% в 2015 году), а плохо относятся к нему 53% (доля снизилась с 2015 года, когда таковых было 64%), сообщает УНИАН.

В отношении Беларуси и Китая фигурируют совсем другие цифры: этим странам симпатизируют 79% и 78% респондентов соответственно. Негативно к ним относятся всего 13% опрошенных. К Турции хорошо относятся 47% россиян, негативно - 34%.

Что касается отношения к России и русским за рубежом, 33% опрошенных считают, что «нас стали больше бояться», 12% - «нас стали больше ненавидеть». Каждый пятый (19%), наоборот, полагает, что Россию за последний год стали больше уважать. Каждый десятый (10%) - что РФ стали больше понимать. В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает на Западе тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%), уважение (15%), сочувствие (4%).

Опрос был проведен 31 марта - 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, В России с начала года количество граждан, которые выступают против действий Владимира Путина на посту президента РФ, увеличилось с 14 до 17%.

 
ForUm

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