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Израиль закрыл основной переход «Таба» на границе с Египтом для выезда своих граждан на Синайский полуостров, объяснив беспрецедентный для последних лет шаг угрозой терактов против туристов в этой части соседней страны, сообщила правительственная пресс-служба.

Пограничный переход, расположенный на побережье Красного моря на южной окраине города Эйлата, будет закрыт для выезда израильтян как минимум все время еврейского праздника Песах, который начался в понедельник и продлится до вторника следующей недели, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

«Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны, решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход «Таба» в направлении Синая», — говорится в сообщении.

Накануне Контртеррористический штаб при Совете национальной безопасности Израиля выпустил третье с начала года предупреждение об угрозе террористических атак на туристов на Синайском полуострове и призвал соотечественников немедленно вернуться домой.

«Необходимо подчеркнуть, что гражданам Израиля будет разрешен въезд на родину», — разъясняется в сообщении временный порядок работы погранперехода.

Напомним, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье в двух взрывах у коптских церквей погибли более 40 человек.
ForUm

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