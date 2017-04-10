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Официальные документы о продаже украинской дочки российского «Сбербанка» пока не поступили в Национальный банк Украины.

Об этом сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

Она также сообщила, что данные документы могут поступить в Нацбанк на этой неделе, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, «Сбербанк России» договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов. 

 
ForUm

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