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Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева после отставки планирует несколько последующих месяцев провести со своей семьей, а дальше уже будет определяться с тем, чем заниматься в будущем.

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

«Сейчас мне очень тяжело даже думать о новой работе, тот негатив, который был по отношению ко мне в течение последних трех лет, еще надо пережить. Я очень хочу несколько последующих месяцев провести со своей семьей. А после этого я уже решу, что хочу делать», - сказала Гонтарева.

Напомним, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
ForUm

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