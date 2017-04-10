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Миссия Международного валютного фонда для четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины может начать работу в Киеве в мае.

Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Будет где-то в мае, а на следующей неделе я, Олег Чурий и Валерия Алексеевна едем в Вашингтон», - сказал он, отметив, что сейчас в Украине работает техническая миссия Фонда, а в мае должна быть миссия по пересмотру программы, итогом которой станет предоставление очередного транша, сообщает УНИАН.

Напомним, 3 апреля Международный валютный фонд одобрил выделение Украине четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл.

В МВФ допускают выделение Украине в 2017 году трех траншей на 4,4 млрд долларов при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF).
ForUm

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