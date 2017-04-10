Виктор Шокин обвиняет вице-президента США Джо Байдена и Президента Украины Петра Порошенко в совершении как минимум трех преступлений. Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

Напомним, в понедельник, 10 апреля, Высший административный суд Украины рассмотрит дело о признании незаконным увольнение Шокина с должности генпрокурора. В своем исковом заявлении он утверждает, что не собирался увольняться по собственному желанию – его заставили.

«Он поведал суду о том, что написать заявление «по собственному» его незаконно заставил Гарант Конституции, в смысле, президент Порошенко. Шокин также утверждает, что и вице-президент США принимал участие в его незаконном увольнении, т.к. шантажировал украинского президента, угрожая заблокировать выделение Украине очередного транша МВФ в размере 1 млрд долларов в случае, если Порошенко его не уволит. Другими словами, экс-генпрокурор обвиняет их в совершении по меньшей мере трех преступлений: злоупотреблении властью, грубом нарушении законодательства о труде и незаконном вмешательства в деятельность государственного деятеля», - рассказал Кузьмин.

По его мнению, экс-генпрокурор в суде признает в суде президента зависимыми и несамостоятельными. Однако возникает вопрос: а нужен ли Украине Генпрокурор, который подвержен любому внешнему воздействию?

«И дело даже не в том, что генпрокурор в суде признает президента зависимыми и несамостоятельными. Вопрос в другом: нужен ли Украине такой генпрокурор, который и сам подвержен любому влиянию извне? Который по команде увольняется «по собственному», а потом по команде «берет свои слова назад», который по команде возбуждает дела, и по команде их прекращает, который по команде обещает раскрыть дело Бузины и посадить заказчиков убийства Гонгадзе, и по команде не делает этого», написал экс-замгенпрокурора.

Кроме того, Кузьмин заявил, что решил помочь Шокину, Порошенко и Луценко разобраться «кто кому Рабинович» и подал генпрокурору заявление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного увольнения Шокина и незаконного вмешательства в деятельность государственного деятеля.

«Логика такая. Если суд подтвердит, что Поршенко, Байден и еще неизвестно кто незаконно заставили слабохарактерного Шокина уволиться и на этом основании восстановит его в должности, то Луценко обязан возбудить против них уголовное дело и отправить преступников на скамью подсудимых. А вот это представление будет гораздо интереснее, чем все предыдущие, и мы с вами обязательно его досмотрим до конца», - резюмировал экс-замгенпрокурора.