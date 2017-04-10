Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не исключает, что следствие по делу председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского может быть продлено еще на 2 месяца.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, готова ли САП направить 14 апреля обвинительный акт в суд, сообщает Укринформ.

«Пока не отправили, потому что детективы не завершили следствие, оно еще продолжается. Если есть необходимость, то придется продолжать следствие. Мне детективы обещали закончить это дело еще до февраля. Не смогли. Сейчас будем видеть. Я жду предложений детективов. Пока их нет, возможно, будут завтра», - сказал Холодницкий.

По его словам, председатель ЦИК пока остается единственным фигурантом «черной бухгалтерии» Партии регионов, которому сообщено о подозрении.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года. Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.