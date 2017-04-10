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В Украине 11-13 апреля ожидаются ночные заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки от 0 до -3°.

А ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -5°.
ForUm

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