В Украине 11-13 апреля ожидаются ночные заморозки, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью 11 апреля в Украине, кроме западных и большинства северных областей, ночью 13 апреля в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, южных и восточных областях на поверхности почвы местами заморозки от 0 до -3°.

А ночью 12 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от 0 до -5°.