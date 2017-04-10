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Земельная реформа предусматривает меры предосторожности от бесконтрольной скупки украинских земель корпорациями и иностранцами.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета ВРУ заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Эта земельная реформа содержит меры предосторожности, которые не позволят бесконтрольно скупать землю корпорациям и иностранцам. Правительство этого не допустит», - заявил Кубив.

По его словам, создание рынка земли позволит развиваться фермерству, обеспечит экономический рост, создание  рабочих мест.

Напомним, что МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности.

Премьер-министр Владимир Гройман заявил, что площадь земли, которую украинцам разрешат продавать друг другу, могут ограничить 200 гектарами.
Мария Пастернак, ForUm

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