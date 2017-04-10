Принятие пенсионной реформы позволит повысить пенсии для украинцев с 1 октября 2017 года. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета ВРУ заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, в скором времени Кабмин намерен презентовать вариант пенсионной реформы. «Которая не предусматривает повышения пенсионного возраста. А поможет нам преодолеть дефицит Пенсионного фонда и уже с 1 октября поднять пенсии для украинцев», - сказал Кубив.

После чего Кубив призвал парламентариев «объединить усилия, качественной дискуссией показать, что этот вариант эффективный и будет проголосован».

Напомним, Украина пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.

Как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, проект пенсионной реформы, который Кабинет Министров намерен внести на рассмотрение Верховной Рады, не предусматривает увеличения пенсионного возраста для украинских граждан.