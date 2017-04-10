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Крымские пограничники задержали гражданку Украины при попытке провезти на территорию аннексированного полуострова крупную партию драгоценностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ РФ.

Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Джанкой во время въезда в Крым.

Гражданка Украины следовала по маршруту Днепропетровск – Севастополь.

«При прохождении паспортного контроля сотрудник управления, используя специализированную технику, обнаружил на теле женщины спрятанное металлическое вложение», — говорится в сообщении.

После проведения личного досмотра задержанной и автомобиля выявили два пакета с ювелирными изделиями желтого и металлического цвета общим весом около одного килограмма в количестве 150 штук.

В частности, обнаружены кольца, серьги, нательные кресты, браслеты, подвески, цепочки, наручные часы. На всех изделиях имелись ценники в рублях. Приблизительная стоимость около полумиллиона рублей.

Установлено, что женщина пыталась переместить «посылку» по просьбе своей знакомой для реализации, за что ей обещано вознаграждение в размере 200 долларов США.

В действиях задержанной усматриваются признаки административного нарушения. Гражданка Украины передана сотрудникам крымской таможни.

 
ForUm

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