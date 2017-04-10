Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что после ее отставки изменений в политике НБУ не будет. Об этом она заявила на пресс-конференции.

Она подчеркнула, что изменений в составе правления Национального банка в ближайшее время не будет, сообщает 112 Украина.

«Также не произойдет и изменений в политике центрального банка. Неизменность избранного пути – залог успешности нашей страны и поддержки наших международных партнеров. Национальный банк продолжит последовательное воплощение той политики, которую вы видели в течение моего председательства», – сказала она.

Напомним, сегодня, 10 мая, Гонтарева заявила, что подала заявление об отставке с 10 мая.