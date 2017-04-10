В среду, 12 апреля, в парламенте ждут с отчетом главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.
Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент ForUm’а.
«На среду, на 12:30 мы приглашаем в парламент главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка», - сказал Парубий.
Спикер уверен, что предыдущая среда, когда перед парламентом отчитывалась глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, «дала позитивный пример, когда парламент может не оперативно, а достаточно глубоко разобрать работу центрального органа власти».
Напомним, сегодня. 10 апреля, Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.
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