В среду, 12 апреля, в парламенте ждут с отчетом главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент ForUm’а.

«На среду, на 12:30 мы приглашаем в парламент главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка», - сказал Парубий.

Спикер уверен, что предыдущая среда, когда перед парламентом отчитывалась глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, «дала позитивный пример, когда парламент может не оперативно, а достаточно глубоко разобрать работу центрального органа власти».

Напомним, сегодня. 10 апреля, Национальная комиссия, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг, отменила решение о введении абонплаты за газ.