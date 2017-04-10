В ночь на понедельник, 10 апреля, в Полтаве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью во двор матери председателя городской организации ВО «Свобода» Юлиана Матвийчука, расположенный по улице Спасской.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Этот адрес является официальным местом регистрации свободовца, хотя там он не живет.

По словам Матвийчука, в результате сгорел сарай, расположенный во дворе.

Облуправление полиции сообщило о начале проверки по факту поджога забора на переулке Малом в Полтаве. По данным полиции, об инциденте стало известно в ходе мониторинга Интернета.