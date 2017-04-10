Судя по всему, Вашингтон в этот раз не намерен проявлять мягкотелость к режиму Башара Асада. После первого обстрела президент Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу о возможности новых атак «при необходимости».

В ответ на это Россия направила свои авианосцы в Средиземное море, откуда американские корабли нанесли удар по Сирии. «КП» в Украине» попыталась ответить на все вопросы, которые возникают вокруг нынешней ситуации в Сирии.

1. Что хотят показать США?

Постпред США в ООН Никки Хейли в интервью CNN уже заявила, что Вашингтон не видит политического решения конфликта в Сирии, пока президент Башар Асад не отстранен от власти.

«Нет такой опции, при которой могло бы произойти политическое решение, пока Асад во главе режима. Будет трудно увидеть правительство, которое было бы мирным и стабильным с Асадом», - заявила она.

Никки Хейли также подтвердила, что США не намерены ограничиваться полумерами в отношении режима Асада. «Мы готовы сделать больше. Президент США может отдать приказ о дальнейших ударах в Сирии. Если ему нужно будет сделать больше, он сделает больше», - заявила представитель США.

Но при этом Хейли все же выразила надежду на то, что до этого дело не дойдет. «Мы надеемся, что не будет такой необходимости. Пришло время всем цивилизованным нациям остановить ужас, который происходит в Сирии и требует политического решения», - подчеркнула представитель США в ООН.

2. Какие цели преследует лично Дональд Трамп?

Ударом по Сирии американский президент повышает свой пошатнувшийся рейтинг внутри страны, реализовывая свой же предвыборный лозунг «сделаем Америку великой».

Кроме этого, отдав приказ о нанесении ракетного удара по сирийским объектам, Дональд Трамп отводит от себя обвинения в связях с Россией, которые активно раскручиваются в США в последние полгода.

- Трамп дезавуирует обвинения в свой адрес в причастности к России, - считает политолог Руслан Бортник. - Трамп показывает, что он не российский симпатик, в чем его обвиняют, - считает политолог Кость Бондаренко.

3. Изменится ли позиция России?

Первая реакция Кремля на обстрел Сирии – обвинение в адрес США и игра мускулами.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал саботажем заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о невозможности найти политическое решение в Сирии с президентом Башаром Асадом во главе.

«Называя вещи своими именами, это прямой саботаж усилий мирового сообщества запустить процесс политических переговоров между властями и оппозицией. Мнение США прочитают в рядах как умеренной, так и вооруженной оппозиции. И какой смысл после этого ехать в Астану или в Женеву – спросят они», - заявил он.

Кроме этого, после обстрелов в Сирии российское руководство приняло решение о возвращении своих кораблей к берегам Сирии. Российский фрегат «Адмирал Григорович» RFS-494, который вооружен передовыми крылатыми ракетами, уже прошел Босфорский пролив и сейчас находится в Средиземном море. Но это, скорее всего, игра на публику, а главные вопросы будут решать дипломаты.

4. Будет ли обострение ситуации?

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже успели поговорить по телефону о ситуации в Сирии.

Российский министр попытался убедить госсекретаря США в том, что «атака на страну, чье правительство борется с терроризмом, только играет на руку экстремистам и создает дополнительные угрозы для региона и глобальной безопасности». Лавров и Тиллерсон договорились продолжить обсуждение Сирии лично во время визита госсекретаря США в Москву, это значит, что до этого момента пушки будут молчать.

«Теперь у администрации появился рычаг влияния, который она должна испробовать на режиме Асада и России. Администрация США должна дать понять Москве, что она привлечет Россию к ответственности за продолжение действий Асада, заручиться поддержкой всех остальных на этом пути и нанести новые удары, если потребуется. Визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву на следующей неделе будет играть решающую роль в продвижении этого месседжа, а также в предотвращении риска эскалации конфликта с Россией», - пишет The New York Times.

5. Как скажется на Украине?

На первый взгляд обострение отношений между США и Россией на руку Украине, так как дает надежду на то, что Вашингтон на этом фоне будет более активно противостоять российской политике в отношении к Украине. Но с другой стороны существует вероятность того, что в ответ Россия может усилить обстрелы Донбасса.

«Сейчас еще рано делать выводы. В международной дипломатии нужно смотреть не на события, а на определенные знаки. Будет отменен запланированный на 12 апреля визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву или нет? Какие ответные действия предпримет Россия? Не думаю, что это обострение ситуации в Сирии между США и Россией как-то скажется на ситуации в Донбассе и поддержке Вашингтоном Киева», - считает политолог Кость Бондаренко.

«Обострение ситуации в Сирии между США и Россией приведет к эскалации ситуации и в Донбассе в виде асимметричного ответа России за Сирию. А ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой повышает шанс более активного вмешательства США в урегулирование ситуации в Донбассе, и это играет на руку Украине, - считает политолог Руслан Бортник.

КСТАТИ

Стрельбами руководила женщина

Оказалось, что одним из эсминцев ВМС США – USS Porter и USS Ross командует женщина – Андреа Слау, окончившая Военно-морскую академию США в 1998 году. За свою карьеру в Военно-морском флоте Слау успела послужить на различных кораблях, ранее она командовала тральщиком USS Defender. В ее подчинении находятся 33 офицера, 38 старших унтер-офицеров и экипаж из 210 военнослужащих.

В ТЕМУ

Германия опять требует выборов на Донбассе

Пока эксперты гадают, как скажется на Украине обострение отношений между США и Россией, из Германии пришел очередной намек на то, как нужно решать кризис в Донбассе.

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель снова заявил, что правительство Германии поддерживает позицию, согласно которой Киев возобновит контроль над украинско-российской границей в Донбассе на следующий день после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в феврале этого года Эрнст Райхель уже озвучил эту же идею, что привело к дипломатическому скандалу.

«Два избирательных фарса под дулами российских автоматов – имеем две оккупационные власти в Крыму и в Донбассе. Хватит!» - так прокомментировал первое предложение министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

А парламентские фракции БПП и «Народного фронта» потребовали объяснений от германского посла из-за его заявления относительно Донбасса.

Таким образом, Украина дала понять, что она не пойдет на такой вариант разрешения кризиса, так как выборы под дулами автоматов только укреплять сепаратистские режимы в «ДНР» и «ЛНР». Но повторное заявление германского посла свидетельствует о том, что Берлин все-таки намерен добиваться реализации именно этого сценария. Ведь посол Райхель только артикулирует позицию высшего германского руководства. А это значит, что теперь Берлин будет требовать от Киева проведения выборов до вывода всех незаконных вооруженных формирований на Донбассе.