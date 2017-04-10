ПАО «Киевэнерго», по согласованию с городскими властями, 10 апреля начинает гидравлические испытания столичных теплосетей, находящихся в зоне ответственности компании, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что горячее водоснабжение будет приостановлено на время проведения испытаний для части потребителей Шевченковского, Оболонского и Подольского районов столицы.

«Гидравлические испытания – это метод диагностики, который применяется компанией ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и починить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей. Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью теплосетевой воды температурой до +40°С, которая подается к сетям с повышенным на 25% давлением. Из-за этого технологически невозможно испытать теплосети без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА», – говорится в сообщении.

По информации ПАО, с 10-го по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Молодь». В связи с этим, с 16:00 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детского сада, 2 школ и 65 ведомств Шевченковского района.

С 10-го по 24 апреля испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения №2. Начиная с 12:00 9 апреля началось охлаждение системы с последующим отключением горячего водоснабжения для потребителей 69 жилых домов, 8 лечебных заведений, 6 детсадов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района; 229 жилых домов, 5 лечебных заведений, 7 детсадов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

«Киевэнерго» обращается к киевлянам с просьбой быть внимательными и соблюдать меры безопасности при возникновении провалов грунта или асфальта или появления воды или пара на поверхности и ни при каких обстоятельствах не приближаться к ним. По возможности проследите, чтобы к ним никто не подходил до приезда оперативно-восстановительных бригад, и уведомьте о повреждении контакт-центр «Киевэнерго», – подчеркнули в ПАО.

Компания также просит автомобилистов не парковать машины над люками тепловых камер, что повышает вероятность повреждения транспорта и делает невозможным оперативное отключение поврежденных участков.