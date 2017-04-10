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Активисты блокируют здание Полтавского горсовета, сообщает ВПолтаві.info.

По данным издания, в помещение пропустили только чрезвычайников и уборщиц.

Напомним, блокирование происходит с пятницы.

Протестующие требуют, чтобы мэр Александо Мамай немедленно созвал внеочередную сессию.

Напомним, 5 апреля в Полтаве собралась акция протеста против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.

Мирное собрание переросло в столкновение, во время которого сотрудники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Один из митингующих – участник АТО Александр Коба – получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели второму раненому, который также оказался ветераном АТО.
ForUm

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