Активисты блокируют здание Полтавского горсовета, сообщает ВПолтаві.info.
По данным издания, в помещение пропустили только чрезвычайников и уборщиц.
Напомним, блокирование происходит с пятницы.
Протестующие требуют, чтобы мэр Александо Мамай немедленно созвал внеочередную сессию.
Напомним, 5 апреля в Полтаве собралась акция протеста против застройки так называемой «Арки газетного ряда» - территории, где в течение многих лет работали торговцы прессой. После того как арка перешла в собственность местного предпринимателя, ее заварили металлическими листами.
Мирное собрание переросло в столкновение, во время которого сотрудники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам. Один из митингующих – участник АТО Александр Коба – получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели второму раненому, который также оказался ветераном АТО.
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