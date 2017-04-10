Норвежские полицейские задержали 17-летнего россиянина по делу о подозрительном предмете, оставленном в центре Осло, сообщила на пресс-конференции представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг. Трансляция велась на сайте норвежской общественной телерадиокомпании NRK, передает РИА Новости.

8 апреля поздно вечером в Осло задержали подозрительного человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсельву. На место происшествия прибыли взрывотехники, подорвавшие коробку размером 30 на 30 сантиметров. Сразу после этого полиция затруднилась предположить, было ли в коробке взрывчатое вещество, но отметила, что звук при подрыве был громче, чем можно было ожидать. О гражданстве задержанного ранее не сообщалось.

По словам Аалинг, это 17-летний российский гражданин, который живет в Осло. «Молодой человек приехал в Норвегию в 2010 году», — рассказала она.

Пока его обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

По данным норвежских спецслужб, россиянин прибыл в Норвегию вместе с семьей и ожидал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство представляло собой примитивный разрывной снаряд, поэтому не обладало большим потенциалом.

Спецслужбы выясняют мотивы, побудившие молодого человека изготовить взрывное устройство, также то, были у него сообщники. Ранее издание VG со ссылкой на неназванный источник писало, что его якобы подозревают в симпатиях к ИГ. Сам задержанный отверг обвинения в связи и радикальными исламистами. Как заявила его адвокат, «речь идет о мальчишеской шалости».