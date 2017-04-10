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Кресла со зрительских трибун стадиона «Арена Львов» демонтируют для проведения «Евровидения».

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на и.о. директора стадиона Евгения Болкуна.

По его словам, речь идет о семь тысяч кресел, составляет 20% от общего количества мест на стадионе. Первая машина с креслами 8 апреля отбыла в Киев.

За аренду кресел «Арена Львов» получит 500 тыс. грн. По словам Болкуна, во Львов их вернут в 20-х числах мая.

Напомним, на «Евровидение», которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, должны приехать представители 43 стран. Полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая. Финал «Евровидения-2017» - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.
ForUm

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