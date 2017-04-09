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По информации Министерства иностранных дел Украины, среди пострадавших в сегодняшнем теракте в церкви в египетском городе Танта нет граждан Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Египте Геннадий Латий.

«По информации, которую мы имеем, это был теракт. Информации по поводу наличия вообще иностранцев среди пострадавших нет. Город находится в средней части Египта, далеко от популярных курортов. Поэтому мы даем сейчас информацию, что украинцев там не было», - заявил Латий, сообщает 112 Украина.

Как сообщалось, в городе Танта произошел взрыв возле коптской церкви Мар-Гиргис. Число погибших во время взрыва бомбы в коптской церкви в Египте в городе Танта достигло 21, при этом более 50 человек получили ранения, сообщило государственное телевидение.

Взрыв произошел в переполненном храме, где православные праздновали Вербное воскресенье.
ForUm

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