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В Лондоне на арене О2 состоялись соревнования в многоборье этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, где победу одержал украинец Олег Верняев, который также выиграл Кубок мира в целом, сообщает Международная федерация гимнастики.

На соревнованиях в Лондоне украинец показал результат в сумме многоборья 83,864 балла. Наш спортсмен опередил американца Доннела Виттенбурга (82,665) и представителя сборной Германии Лукаса Даусера (81,698), сообщает УНИАН.

Напомним, что на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Верняев стал серебряным призером в многоборье, но стал лимпийском чемпионом в упражнении на брусьях. В общем зачете Кубка мира у украинца 175 баллов и он существенно опередил Даусера.

Ранее Верняев занял 2-е место на этапе КМ в Нью-Арке (США) и победил на этапе в Штуттгарте (Германия).

 
ForUm

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