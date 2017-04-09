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На фоне роста напряженности в связи с продолжающимися северокорейскими ракетными запусками ударная группировка американского флота во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» получила приказ выдвинуться в западную часть Тихого океана.

«Угрозой номер один в регионе остается Северная Корея из-за ее неразумной, безответственной и дестабилизирующей ракетной программы и стремления к ядерному оружию», - заявил пресс-секретарь командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм, сообщает Би-би-си.

Он назвал поход «Карла Винсона» проявлением предусмотрительности и постоянной готовности.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США, и что Вашингтон, если потребуется, решит эту проблему самостоятельно.

В состав группировки входят также крейсер и два эсминца, вооруженных управляемыми ракетами.

Эскадра находилась в районе Сингапура по пути в Австралию, но получила приказ изменить курс.

Авианосцы класса «Нимиц», к которым принадлежит «Карл Винсон», длиной около 330 метров и водоизмещением 100 тысяч тонн, несут на борту в среднем по 80 боевых самолетов, по ударной мощи превышающих ВВС многих государств.

Напомним, 5 апреля Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии. Ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.
ForUm

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