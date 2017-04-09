Между Стамбулом и Одессой запущено прямое пассажирское паромное сообщение. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
«Турецкая Республика и Украина становятся ближе - сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой - 90% наполняемость», - отметил он, сообщает 112 Украина.
Хайдарпаша — железнодорожный вокзал на азиатской стороне Стамбула, обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции до границ с Арменией, Ираном и Сирией.
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