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Смена режима сирийского президента Башара аль-Асада является главной целью администрации Дональда Трампа.

На этом акцентировала в интервью одному из американских телеканалов постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Никки Хейли, сообщает Укринформ.

«Мы не видим мирной Сирии с Асадом в ней», - заявила Хейли.

Кроме того, она добавила, что основными задачами Вашингтона является свержение террористической организации «Исламское государство», а также ослабление иранского влияния на Сирию.

Ранее Хейли заявляла, что США не ограничатся одним ударом по Сирии, если по ней не будет политического решения. Она также обвинила Россию и Иран в поддержке Асада.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля,  59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.
ForUm

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