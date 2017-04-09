также в разделеОбщество
МИД: Среди пострадавших в Стокгольме украинцев нет 27
Сегодня проходит пробное ВНО по истории, биологии, географии, физике и иностранным языкам 29
Сегодня в Украине холодно и мокро 63
7 апреля. Картина дня 88
Суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения 159
Геращенко: РФ отказалась создать рабочую подгруппу по вопросам границы 300
Найденный под Славянском скифский меч отреставрируют 755
В Харькове сторонник «русского мира» нелегально изготовлял оружие 51
Украинские зенитчики анонсировали масштабные учения 146
Администрацию морпортов подозревают в нарушении на 712 миллионов 45
СБУ задержала двух администраторов сепаратистских групп в соцсетях 143
РФ экстрадировала в Украину экс-начальника киевской ГАИ 2177
Сытник: Руководство НБУ подозревают в выводе за границу $500 миллионов 157
В России продолжают открывать дела на украинских военных 101
Полиция предотвратила убийство экс-вице-премьера Молдовы 61
Климкин пояснил, как будет работать безвиз с ЕС 176
Ryanair запустит рейсы из Львова в Берлин на месяц раньше 66
Аваков: Силовики уже должны быть готовы к деоккупации Донбасса 2237

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не исключает введения новых санкций против России, если у предложения будет двухпартийная поддержка.

«Если администрация считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего, что будет двухпартийная поддержка, я не исключаю этого», - сказал Макконнелл.

Он добавил, что он хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада, сообщает 112 Украина.

Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включая главу комитета по вооруженным силам Джона Маккейна и высокопоставленных членов комитета по международным отношениям демократа Бенджамина Кардина, в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

Тем временем, сенаторы обсуждают, как отреагировать на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение российскими войсками действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года