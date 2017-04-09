Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не исключает введения новых санкций против России, если у предложения будет двухпартийная поддержка.

«Если администрация считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего, что будет двухпартийная поддержка, я не исключаю этого», - сказал Макконнелл.

Он добавил, что он хочет поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада, сообщает 112 Украина.

Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включая главу комитета по вооруженным силам Джона Маккейна и высокопоставленных членов комитета по международным отношениям демократа Бенджамина Кардина, в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

Тем временем, сенаторы обсуждают, как отреагировать на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение российскими войсками действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.