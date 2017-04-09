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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 59 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что за минувшие сутки четверо украинских воинов получили ранения.

«Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление. Так, морских пехотинцев в Широкино, враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, а в Водяном - из 82 миллиметровых минометов и автоматических гранатометов. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Марьинки. По опорным пунктам вблизи Красногоровки, Гнутово и Павлополя противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Новогригорьевки бил из БМП и противотанковых гранатометов. Позиции вблизи Новотроицкого обстрелял из пулеметов и стрелкового оружия. В районе Березовой вел огонь по нашим воинам из крупнокалиберных пулеметов», – говорится в сообщении.

На донецком направлении, по данным штаба, враг огнем из вооружения БТР, минометов калибра 120 мм и 82 мм накрывал защитников Верхнеторецком. Из 120 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП бил по опорным пунктам в районе Песок. Минометы 82 калибра, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применял против защитников Авдеевки и Троицкого. Из гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Каменки и Шахты Бутовка, из крупнокалиберных пулеметов - защитников Опытного. Противотанковые гранатометы и стрелковое оружие применил против наших воинов под Новгородским и Луганским. В  районах Песоко, Зайцево и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, враг из автоматических гранатометов обстрелял защитников Новоалександровки, а по опорным пунктам вблизи Донца вел огонь из стрелкового оружия.
ForUm

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