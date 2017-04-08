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Интернет-компания Twitter Inc., владеющая сервисом микроблогов «Твиттер», отозвала иск к властям США, после того как те, в свою очередь, отозвали требование раскрыть данные человека или группы лиц, стоящих за аккаунтом «Альтернативная иммиграция» (@ALT_USCIS), сообщает «Русская служба ВВС».

Аккаунт имеет подзаголовок «Иммиграционное сопротивление» и позиционирует себя как ресурс, оказыающий информационную помощь легальным мигрантам, включая тех, кого коснулся указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну.

В четверг представители Twitter сообщили, что власти прислали им запрос на раскрытие персональных данных тех, кто ведет этот микроблог.

В твитах «Альтернативной иммиграции» иногда упоминалось, что люди, отвечающие за этот аккаунт, являются сотрудниками управления таможни и пограничной охраны министерства внутренней безопасности США, критически настроенными в отношении иммиграционных инициатив Трампа.

 
ForUm

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