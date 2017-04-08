также в разделеОбщество
Сегодня проходит пробное ВНО по истории, биологии, географии, физике и иностранным языкам 17
Сегодня в Украине холодно и мокро 37
7 апреля. Картина дня 77
Суд приговорил 8 «торнадовцев» к длительным срокам заключения 136
Геращенко: РФ отказалась создать рабочую подгруппу по вопросам границы 143
Найденный под Славянском скифский меч отреставрируют 698
В Харькове сторонник «русского мира» нелегально изготовлял оружие 47
Украинские зенитчики анонсировали масштабные учения 118
Администрацию морпортов подозревают в нарушении на 712 миллионов 44
СБУ задержала двух администраторов сепаратистских групп в соцсетях 62
РФ экстрадировала в Украину экс-начальника киевской ГАИ 2032
Сытник: Руководство НБУ подозревают в выводе за границу $500 миллионов 134
В России продолжают открывать дела на украинских военных 92
Полиция предотвратила убийство экс-вице-премьера Молдовы 58
Климкин пояснил, как будет работать безвиз с ЕС 165
Ryanair запустит рейсы из Львова в Берлин на месяц раньше 65
Аваков: Силовики уже должны быть готовы к деоккупации Донбасса 2219
После столкновений в Полтаве застройщик свернул работы 96

Министерству иностранных дел Украины не поступала информация о пострадавших в результате теракта в Стокгольме украинцах, пишет Консульская служба МИД в Тwitter.

«По состоянию на 10.00 полиция #Стокгольм'а не сообщает о наличии среди жертв и пострадавших иностранцев», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, стокгольмским террористом, который убил четырех человек и ранил ещё 15, оказался 39-летний гражданин Узбекистана. В его грузовике полиция нашла взрывчатку.

7 апреля грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц Стокгольма, потом врезался в витрину магазина и вспыхнул. Власти склоняются к версии теракта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года