Министерству иностранных дел Украины не поступала информация о пострадавших в результате теракта в Стокгольме украинцах, пишет Консульская служба МИД в Тwitter.

«По состоянию на 10.00 полиция #Стокгольм'а не сообщает о наличии среди жертв и пострадавших иностранцев», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, стокгольмским террористом, который убил четырех человек и ранил ещё 15, оказался 39-летний гражданин Узбекистана. В его грузовике полиция нашла взрывчатку.

7 апреля грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц Стокгольма, потом врезался в витрину магазина и вспыхнул. Власти склоняются к версии теракта.