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Пиротехники ГСЧС в ходе очистки территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровую зону загрязнения уменьшили до 300 метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет «Капитал».

«По состоянию на 07:00 8 апреля пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктах в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклея и девять населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территорий вокруг г. Балаклея от взрывоопасных предметов 10-километровая зона загрязнения уменьшена до 300 метров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановлено электроснабжение в г. Балаклее и близлежащих населенных пунктах. Продолжается работа по восстановлению газоснабжения в г. Балаклея.


К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 581 чел. и 129 ед. тех., в том числе от ГСЧС — 160 чел. и 54 ед. тех., 20 пиротехнических расчетов (135 чел. и 50 ед. тех.).

Напомним, пожар с последующей детонацией боеприпасов на территории военного склада Министерства обороны Украины в городе Балаклея Харьковской области возник ночью 23 марта. Зона чрезвычайной ситуации охватила Балаклею и девять близлежащих населенных пунктов. Окончательно пожар потушили утром 26 марта.


 
ForUm

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