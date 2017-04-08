Национальный банк Украины в первом квартале 2017 совершил 260 проверок пунктов по обмену валюты. Об этом вечером 7 апреля сообщает пресс-служба центробанка, пишет «Капитал».

«Проверки осуществлялись в Киеве и 17 областях Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской», — уточнили в НБУ.

По результатам проверок обнаружили 30 обменников, которые работали нелегально. Данные об этом передали правоохранителям, а также эта информация опубликована на сайте регулятора в разделе «Незаконные пункты обмена валюты». «Сейчас от правоохранителей получено три ответа о мерах реагирования на данные сообщения», — уточнили в НБУ.

По итогам 2016 года НБУ провел 362 подобные проверки по всей территории Украины. По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, есть у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи «Укрпочта». Также на территории страны действуют более 2,7 тысяч обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.





